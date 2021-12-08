Суд поддержал требование ФАС к «Челябинскому авиапредприятию» по снижению цены на аренду телетрапов

УрБК, Челябинск, 08.12.2021. Арбитражный суд признал законность предписания Челябинского УФАС к АО «Челябинское авиапредприятие» установить экономически обоснованную цену на аренду телетрапов в аэропорту, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



Напомним, что дело в отношении нарушителя было возбуждено по обращению Челябинской транспортной прокуратуры. Тогда сотрудники антимонопольной службы пришли к выводу, что цены на аренду оборудования в Челябинске являются самыми высокими по сравнению с другими российскими аэропортами.



АО «Челябинское авиапредприятие» также было оштрафовано на 333 тыс. руб. за выявленное нарушение. Постановление о наложении штрафа компания планирует обжаловать в суде.