В ГК «КОРТРОС» назвали главные тренды на российском рынке жилья

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. Коммерческий директор «КОРТРОС-Москва» (входит в состав ГК «КОРТРОС») Дмитрий Железнов принял участие в конференции «Рынок недвижимости 2022: игра на повышение», организованной Московским бизнес клубом.



Д. Железнов поделился своим мнением об итогах постпандемийного года, а также выделил основные тренды грядущего, 2022-го.



«В 2022 году на фоне роста ключевой ставки продавать будет сложнее. Мы безусловно будем конкурировать продуктом. Новые проекты на старте всегда дают возможность собрать отложенный спрос, в них есть хорошие инвестиционно-привлекательные цены, но и за счет нашего масштаба мы имеем большую накопленную клиентскую базу, активно развиваем программы лояльности. Активный тренд 2021 года — цифровизация. Развитие технологий позволяет создавать максимальное удобство для покупателя, идти ему навстречу, видеть его запросы и делать процесс его покупки максимально удобным», — подчеркнул Дмитрий Железнов.



Говоря о наблюдениях за тенденциями последних лет на рынке недвижимости, Дмитрий Железнов обратил внимание на снижение количества застройщиков, при этом отметил развитие региональных рынков.



ГК «КОРТРОС» реализует проекты по созданию объектов недвижимости с уникальными характеристиками жилой среды «нового качества жизни» для российского потребителя различных сегментов. Компания входит в двадцатку самых надежных девелоперов России по версии Forbes. Также ГК регулярно занимает топовые позиции в рейтингах застройщиков Московского региона, Пермского края и Свердловской области.



Отметим, что в Екатеринбурге ГК «КОРТРОС» представлена АО Специализированный застройщик «РСГ-Академическое». Компания реализует масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города.