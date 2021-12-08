Банк России с 2022 года предлагает запретить выдачу высокорисковых кредитов населению

УрБК, Москва, 08.12.2021. Центральный банк России выступил с предложением ввести новые правила выдачи кредитов населению с 2022 года. Оценку доклада регулятора публикует «Парламентская газета».



По мнению экспертов ЦБ, новые финансовые услуги, предлагаемые населению, необходимо проверять на предмет того, насколько условия их получения понятны потребителям. Например, регулятор предложил ограничить кредитным организациям возможность выдавать высокорисковые кредиты, а также продвигать свои услуги посредством рекламы, которая может ввести граждан в заблуждение.



При этом эксперты Банка России отмечают, что документ не носит обязательного характера. Это лишь предложение обсудить новые услуги с участниками рынка во избежание недопонимания с клиентами и для улучшения репутации кредитных учреждений.



ЦБ предлагает оценивать новые финансовые продукты с точки зрения вероятности дополнительных расходов, комиссий, потери вложенных средств либо неполучения дохода в рамках договора с потребителем.



Также регулятор предлагает вести мониторинг продаж нового продукта. Тогда проблемы можно будет выявлять на ранних стадиях и вносить необходимые коррективы. Это предотвратит продажу услуг, которые не несут явной пользы потребителю, а нацелены на извлечение максимальной прибыли.