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08.12.2021

В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 15,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 15 тыс. 853 человека. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.

«Сведения о введении режима неполной занятости для 15 тыс. 853 работников разместила 1 тыс. 251 организация (со среднесписочной численностью работающих 249 тыс. 236 человек), в том числе 330 организаций о введении режима неполной занятости для 5 тыс. 865 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в сообщении.

Сведения о переводе 43 тыс. 141 работника на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий размещены 1 тыс. 087 работодателями.

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