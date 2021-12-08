В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 15,9 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 08.12.2021. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 15 тыс. 853 человека. Об этом говорится в исследовании регионального департамента по труду и занятости.
«Сведения о введении режима неполной занятости для 15 тыс. 853 работников разместила 1 тыс. 251 организация (со среднесписочной численностью работающих 249 тыс. 236 человек), в том числе 330 организаций о введении режима неполной занятости для 5 тыс. 865 работников в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина)», — говорится в сообщении.
Сведения о переводе 43 тыс. 141 работника на временную удаленную работу в связи с введением ограничительных мероприятий размещены 1 тыс. 087 работодателями.
По состоянию на 1 декабря в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 31 тыс. 163 человека. Об этом ...23.12.2020 В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 31,2 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. По состоянию на 1 декабря в Свердловской области в режиме неполной занятости работали ...02.12.2020 В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 33,4 тыс. человек
По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 33 тыс. 440 человек. Об этом ...02.12.2020 В Свердловской области в режиме неполной занятости работают 33,4 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2020. По состоянию на 1 ноября в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 33 ...07.07.2020 В Свердловской области в режиме неполной занятости работают более 43 тыс. человек
По состоянию на 1 июня в Свердловской области в режиме неполной занятости работали 43 тыс. 734 человека. Об этом ...