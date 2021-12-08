УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости партнеров
08.12.2021

Экструдированный пенопласт: особенности производства

В современной промышленности активно используются различные виды полимеров, среди которых особым спросом пользуется пенопласт. Это высокопрочный, долговечный и сравнительно дешевый материал, из которого изготавливается множество изделий, в том числе емкости разного назначения. Отличается пенопласт коррозионной стойкостью, а изделия из данного материала выдерживают огромные нагрузки, не деформируясь и не растрескиваясь. Особенно следует выделить экструдированный пенопласт, производимый по особой технологии из обычных полимеров.

Компания Thermoplast

Экструдированный пенопласт: особенности производства

Специализированное предприятие Thermoplast уже многие годы занимается производством и поставками полимерных материалов, в том числе и экструдированного пенополистирола, пользующегося сегодня особым спросом. В производстве ЭППС используется особый метод, отличающийся от других рядом особенностей, в том числе:

— вспениванием;
— пропусканием сквозь экструдер;
— достижением ячеистой структуры;
— повышением прочности/теплопроводности.

В результате такой обработки вспененный полистирол обретает особую структуру. Благодаря ей производителю удается снизить теплопроводность материала. Следовательно, ЭППС считается качественным утеплителем среди других аналогов и пользуется огромным спросом.

Плиты «Альфаплекс»

Производитель предлагает теплоизоляционный экструдированный пенополистирол различных размеров. Поставляются они заказчикам листами: длина/ширина — 1200х550 мм, а толщина — 20/30/40/50 мм. Выбор ширины листов осуществляется с учетом климатических особенностей края, где планируется их применение.

В северных широтах с экстремально низкими температурами рекомендуется использовать сравнительно толстый теплоизоляционный материал. Жители южных регионов чаще всего заказывают 20-миллиметровые пенополистирольные плиты.

Области использования

Данный материал сегодня широко используется для теплоизоляции различных объектов. Повышенный спрос обусловлен длительным эксплуатационным сроком экструдированного пенополистирола, а также его устойчивостью к воздействию различных агрессивных факторов. Такие листы используются для теплоизоляции фундаментов/цоколей. Также они незаменимы при монтаже теплых полов.

Используются плиты экструдированного пенополистирола и для теплоизоляции кровли/фасадных поверхностей. Материал является инертным к воздействию влаги. Он не скапливает в своей структуре конденсат и не подвержен гниению. Следовательно, служит данный теплоизоляционный слой десятилетиями, помогая сохранить в помещениях оптимальный микроклимат.

Вернуться в раздел » Новости Партнеров
Материалы по теме
30.12.2020 Оцинкованный решетчатый настил: основные эксплуатационные особенности и сферы применения

Компаниями, которые принадлежат к строительной промышленности и коммунальной сфере, активно применяется настил в виде ...

28.12.2018 Основные характеристики и сферы применения колеровочной пасты

Колеровочная паста — это техническая масса, отличающаяся насыщенным цветовым оттенком. Ее основным предназначением ...

19.02.2016 Екатеринбургская компания «Пенопласт-Урал» признана банкротом

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2016. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Пенопласт-Урал» несостоятельным ...

05.11.2013 Пластик – идеальный материал для наружной рекламы

Маркетинговые задачи успешно решаются с помощью печатной продукции. Ее разнообразию способствуют новые технологии, ...

03.04.2013 О свойствах ламината

Одним из видов распространенного напольного покрытия является ламинат. Первоначально он выпускался в качестве имитатора ...

Популярные новости
18.11.2021Губернатор Свердловской области прокомментировал законность введения QR-кодов15.11.2021Алексей Коренев о текущей ситуации на российском рынке труда15.11.2021С паузы к банкротству15.11.2021«Уральские авиалинии» перевезли 8 млн пассажиров17.11.2021Возвращение в зону эвакуации
Архив новостей
Декабрь 2021 (310)
Ноябрь 2021 (646)
Октябрь 2021 (701)
Сентябрь 2021 (746)
Август 2021 (738)
Июль 2021 (746)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18