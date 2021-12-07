Законодательное собрание Свердловской области приняло бюджет на 2022 год и плановый период

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Законодательное собрание Свердловской области в трех чтениях приняло законопроект об областном бюджете на 2022 год и плановый период. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Доходная часть региональной казны в 2022 году составит 346,4 млрд руб., что на 68,2 млрд руб. больше, чем в 2021 году. Расходы вырастут на 38,8 млрд руб., до 357,6 млрд руб. Дефицит станет меньше на 29,6 млрд руб., составив 11,2 млрд руб. При этом обслуживание госдолга сократится на 2,9 млрд руб.
В 2022 году расходы на образование вырастут на 9,2 млрд руб., на здравоохранение (включая средства территориального фонда обязательного медицинского страхования) — на 11 млрд руб., на социальную политику — на 1,6 млрд руб., на физкультуру и спорт — на 6 млрд руб., на поддержку муниципалитетов — на 7,6 млрд руб., на национальную экономику — на 9,2 млрд руб. Дорожный фонд вырастет на 6,1 млрд руб., составив 25,8 млрд руб.
Также в 2022 году предполагается выделить из областного бюджета средства на строительство поликлиники для взрослых в Академическом районе города, которая за смену сможет обслуживать до 1,2 тыс. пациентов. В здании планируется разместить дневной стационар, женскую консультацию и травмпункт.
Отметим, что в виде безвозмездных поступлений из федерального бюджета в областной поступит 56,5 млрд руб. Из них 16,6 млрд руб. — на социальное обеспечение, 13,6 млрд руб. — на различные выплаты на детей. Кроме того, федеральные средства будут выделены на поддержку здравоохранения, строительство дорог в Екатеринбурге и области, подготовку к Универсиаде-2023.
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