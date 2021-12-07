УрБК, Москва, 07.12.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Предполагается, что в будущем году доходы федерального бюджета составят 25 трлн 022 млрд руб., расходы — 23 трлн 694 млрд руб. Прогнозируемый профицит бюджета — 1 трлн 328 млрд руб.
При расчетах учитывались прогнозируемые темпы роста валового продукта РФ (до 133 трлн 328 млрд руб.) и снижение годовой инфляции до 4% (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года).
В документе также говорится, что государственный внутренний долг РФ на 1 января 2023 года не должен превышать 20 трлн 814 млрд руб., внешний долг — 70,7 млрд долл. США.
УрБК, Москва, 26.10.2021. Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 ...29.12.2020 Минфин РФ пообещал не повышать налоги в случае ухудшения ситуации с доходами бюджета
УрБК, Москва, 29.12.2020. Минфин РФ пообещал не повышать налоги в случае ухудшения ситуации с доходами федерального ...30.09.2020 Правительство РФ внесло в Госдуму проект бюджета на 2021-2023 годы
УрБК, Москва, 30.09.2020. Правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект о федеральном бюджете на 2021 год ...25.11.2019 Совет Федерации одобрил законопроект о федеральном бюджете на 2020-2022 годы
УрБК, Москва, 25.11.2019. Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2020-2022 ...20.12.2016 Подписан закон о федеральном бюджете на 2017 год с дефицитом 2,75 трлн рублей
УрБК, Москва, 20.12.2016. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон «О федеральном бюджете на 2017 год и ...