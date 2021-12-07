В Челябинской области зарегистрировали более 40 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 07.12.2021. На 2 декабря жители Челябинской области подали 40 тыс. 261 заявку на оформление кредитов по программе «Ипотека с господдержкой», говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 26 тыс. 683 уже одобрены, по 10 тыс. 676 получены отказы.
Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
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