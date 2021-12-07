На уборку улиц Екатеринбурга сегодня выйдут 368 рабочих и 134 спецмашины

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Сегодня, 7 декабря, в уборке улиц Екатеринбурга будет задействовано 368 сотрудников коммунальных служб и 134 единицы спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



В том числе в уборке улиц будут применяться 22 комбинированные дорожные машины (КДМ), 42 трактора, 3 снегопогрузчика, 11 фронтальных погрузчиков, 35 самосвалов, 5 грейдеров, 4 бульдозера, 1 шнекоротор и другие.



В ночь с 6 на 7 декабря при уборке было задействовано 170 единиц коммунальной техники, а ручной очисткой территорий занимались 89 дорожных рабочих. На полигоны было вывезено 769 т снежной массы. Для борьбы с гололедицей было применено 22 т противогололедных материалов (ПГМ) и 67,5 т фракционного песка.



Днем ранее, 6 декабря, уборкой улично-дорожной сети занимался 371 рабочий и 157 спецмашин. За день они отправили на полигоны 481 т снега, а на тротуарах рассыпали 28 т ПГМ и 29 т фракционного песка.



В администрации города также напоминают, что за состояние внутриквартальных проездов и дворовых территорий отвечают управляющие компании или ТСЖ. Внутриквартальные проезды, связывающие улицы и дворовые территории, закреплены за администрациями районов.