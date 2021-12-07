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07.12.2021

В Екатеринбурге продают гостиницы «Анжело» и «Лайнер» за 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2021. Конкурсный управляющий АО «ХОРЕКА КОЛЬЦОВО» выставил на продажу гостиницы «Анжело» и «Лайнер» в Екатеринбурге, говорится на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Оба объекта идут одним лотом. Начальная цена аукциона составляет 1 млрд 508 млн 720 тыс. 370 руб. Предполагается, что торги состоятся 18 января 2022 года на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов».

Отметим, что гостиницу «Анжело» оценили в 931 млн 650 тыс. руб., «Лайнер» — в 322 млн 090 тыс. руб.

Объекты выставлены на продажу в рамках банкротства АО «ХОРЕКА КОЛЬЦОВО». Компания, которая ранее владела обеими гостиницами в аэропорту Кольцово, подала заявление о своей финансовой несостоятельности в ноябре 2020 года. Общая сумма требований кредиторов к должнику составляет около 3,5 млрд руб.

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