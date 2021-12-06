Свердловские риелторы рассказали о снижении привлекательности покупки жилья в инвестиционных целях

УрБК, Екатеринбург, 24.11.2014. На сегодняшний день на рынке недвижимости Екатеринбурга наблюдается существенная ...

Эксперт: Спрос на жилую недвижимость в Екатеринбурге активизировался

Начальник управления по работе на финансовых рынках Уральского межрегионального банка Константин Селянин: В кризис я бы не советовал вкладывать деньги в недвижимость

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2011. «К сожалению, за последние 15 лет российская финансовая система не предложила рядовому ...