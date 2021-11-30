Президент РФ Владимир Путин призвал регионы увеличить производство продуктов питания

УрБК, Москва, 30.11.2021. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Россия зовет!» призвал федеральные и региональные власти стимулировать рост производства продуктов питания в стране.
«Здесь вновь обращаю внимание правительства и коллег в регионах — увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы по этому направлению», — цитирует РИА «Новости» слова Владимира Путина.
Ранее сообщалось, что годовая продовольственная инфляция в Свердловской области в октябре 2021 года составила 9,5% (в сентябре — 7,2%). По оценкам экспертов Уральского ГУ Банка России, увеличение цен на продукты питания ускорилось из-за растущих издержек сельхозпроизводителей. Так, из-за повышенных затрат на удобрения, оборудование, упаковку и ГСМ значительно подорожали помидоры, огурцы.
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