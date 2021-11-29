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29.11.2021

Президент РФ Владимир Путин продлил на 2022 год отдельные полномочия регионов из-за COVID-19

УрБК, Москва, 29.11.2021. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении на 2022 год отдельных полномочий регионов, связанных с пандемией коронавируса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разрешает регионам направлять средства на борьбу с распространением коронавируса, а также на предоставление субсидий организациям, которые участвуют в мероприятиях по COVID-19.

Также субъекты РФ имеют возможность не учитывать средства, направленные на борьбу с пандемией, при расчете предельных ограничений по госдолгу и дефициту бюджета.

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