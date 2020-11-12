Владимир Якушев: В УрФО заняты почти 95% коек в «ковидных» стационарах

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2021. В стационарах, выделенных на лечение пациентов с COVID-19, Уральского федерального округа (УрФО) занято почти 95% коечного фонда. При этом среди госпитализированных много тяжелобольных. Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами регионов.



В связи с этим полпред напомнил о необходимости продолжать прививочную кампанию. В среднем в округе планы по вакцинации выполнены на 60%, но число желающих пройти ее снижается. Больше всего привитых в Тюменской области (81% от плана), далее — ЯНАО (73%), ХМАО-Югра (72%). За ними следуют Курганская (60%), Свердловская (56%) и Челябинская (52%) области. Речь идет о гражданах, получивших оба компонента препарата.



«Количество вакцин в регионах достаточное, вместе со стационарными работают выездные пункты вакцинации», — говорится в сообщении.