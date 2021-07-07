Власти Свердловской области планируют ввести QR-коды для посещения общественных мест

УрБК, Екатеринбург, 01.10.2021. Власти Свердловской области разрабатывают создание в регионе зон, свободных от COVID-19. Об этом объявил губернатор региона Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Речь идет о том, что мы будем создавать в основной части наших учреждений зоны, где могут находиться люди либо привитые, что подтверждено QR-кодами, либо переболевшие, что тоже подтверждено QR-кодами», — рассказал заместитель губернатора Павел Креков на брифинге в Екатеринбурге.



Ограничение коснется таких общественных мест, как театры, общепит, спортивные объекты, музеи. Требования к наличию иммунной защиты П. Креков объяснил тем, что это более надежная мера, чем ПЦР-тестирование перед мероприятием. Последнее говорит только о том, что болезнь не обнаружена, первое — что человек защищен и не опасен для окружающих.



Точная дата введения QR-кодов будет названа на следующей неделе. В это же время будет определен перечень объектов, которых коснутся ограничительные меры. Возможно, ограничения будут вводиться постепенно, отметил заместитель губернатора.



«При этом мы учитываем то, что приближаются новогодние праздники, рождественские праздники. Большое количество людей начнет бронировать места в ресторанах, на базах отдыха и в других районах. Вот мы хотим сделать эти места зонами, свободными от ковида», — подчеркнул П. Креков.