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24.09.2021

Гости Байкальского риск-форума ознакомились с достижениями ММК в сферах экологии и корпоративного управления

УрБК, Магнитогорск, 24.09.2021. Представители Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в международном Байкальском риск-форуме в Иркутске, сообщает управление информации и общественных связей ММК.

В рамках форума был представлен доклад о целях и достижениях комбината в сферах экологии, социальной работы и корпоративного управления (Environmental, Social, Governance — ESG).

Руководитель ПАО «ММК» по устойчивому развитию Ярослава Врубель рассказала на форме о подходе компании к реализации идей устойчивого развития. Согласно актуализированной в 2020 году корпоративной Стратегии развития, устойчивое развитие охватывает три стратегических инициативы: достижение цели «Ноль травм», создание корпоративной культуры возможностей и обеспечение низкоуглеродного и экологичного производства.

Для этого комбинат с 2020 года поставил цель к 2025 году снизить валовые выбросы диоксида углерода на 2,2, млн т, а удельные — до 1,8 т CO2-экв. на т стали (ниже среднемирового уровня в 1,82 т CO2-экв.). Вдобавок генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что компания намерена максимально снизить показатели выбросов оксидов азота, диоксида серы и пыли. Для этого компания рассчитывает повысить энергоэффективность и обновить производственные мощности.

ММК стремится к тому, чтобы его продукция способствовала решению проблем, связанных с изменением климата. Это касается не только повышения экологичности производства, но и использования продукции ММК. Так, с 2018 года ежегодно более 7 тыс. т проката, произведенного на стане 5000 ММК, отгружается в адрес российских производителей башен ветряных турбин. Таким образом, ММК вносит в свой вклад в развитие сегмента возобновляемых источников энергии.

Серьезное отношение ММК к устойчивому развитию и вопросам ESG подтверждено независимыми оценками и совместной работой с международными партнерами: так, в 2020 году Всемирный фонд дикой природы (Россия) включил ММК в топ-10 металлургических компаний по уровню открытости в сфере экологической ответственности. В сентябре 2021 года ПАО «ММК» подписало меморандум с немецкой компанией SMS group GmbH, в рамках которого компании будут сотрудничать в целях уменьшения выбросов парниковых газов. Также ММК заключил меморандум о сотрудничестве с энергетическим концерном Fortum: компания планирует использовать «зеленую» энергию, производимую российским подразделением Fortum, чтобы снизить «углеродный след» продукции.

V Международный Байкальский риск-форум (BRIF) в этом году проводится в Иркутске 22-24 сентября. Цели мероприятия — способствовать продвижению принципов устойчивого развития в регионах Сибири и Дальнего Востока, привлечь внимание бизнеса, власти и общества к современным вызовам и угрозам, выработать совместные решения и найти новые возможности устойчивого развития.

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