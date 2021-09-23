В Екатеринбурге на стройке при обрушении стенки котлована погиб рабочий

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2021. В Екатеринбурге произошло обрушение подпорной стенки котлована строящегося здания на улице Шолохова. Из-за этого погиб один рабочий и еще один попал в больницу с травмами ноги.
По данным руководителя пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, оба пострадавших являются уроженцами Узбекистана 1962 (травмировавшийся) и 1989 (погибший) годов рождения.
Со стороны МЧС на место происшествия выехали 19 сотрудников и 5 единиц техники. Поисково-спасательные работы осложняло то, что котлован постоянно затапливало грунтовыми водами. Ее откачивали с помощью насосов пожарных автомобилей.
Старший помощник руководителя областного СК России Александр Шульга сообщил о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновным грозит до 5 лет лишения свободы.
«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз, выполняются иные мероприятия по выяснению всех обстоятельств трагедии. В том числе, устанавливаются конкретные должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на указанном объекте», — добавил представитель надзорного ведомства.
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