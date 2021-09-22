В России 60% работодателей стало сложнее набирать сотрудников

УрБК, Москва, 22.09.2021. 60% российских HR-менеджеров рассказали, что им стало сложнее находить новых сотрудников. Причиной этому стало снижение потока кандидатов. О более легком закрытии вакансий заявили 3% опрошенных, говорится в исследовании hh.ru.



При этом 32% работодателей начали привлекать персонал в дистанционном формате. Еще 22% стали нанимать специалистов за большие деньги, 13% компаний, напротив, предпочли трудоустраивать более «дешевую» рабочую силу, а 21% работодателей начал закрывать вакансии за счет внутренних специалистов. У 11% компаний выросли требования к соискателям, а зарплата осталась прежней. Еще у 6% предлагаемые доходы уменьшились, а требования к кандидатам не изменились.



«В контексте работы с персоналом бизнес сегодня волнуют четыре вопроса: как привлекать кандидатов дешевле и быстрее, как удерживать существующих сотрудников, как повысить эффективность работы и, конечно, как сохранить баланс и оставаться в ресурсе — последнее особенно актуально на фоне пандемии», — отметила HR-эксперт hh.ru Елена Лондарь.



Также отметим, что, по данным аналитиков, в условиях дефицита кадров HR-менеджеры оказались одними из наиболее востребованных специалистов. Например, в Свердловской области за прошедший период 2021 года было открыто 6,6 тыс. вакансий, что в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.