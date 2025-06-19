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Медики по-прежнему являются самыми дефицитными специалистами в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2025. Специалисты в области медицины и фармацевтики по-прежнему остаются самыми дефицитными на рынке труда Свердловской области. На одну вакансию в среднем приходится лишь 1,4 резюме потенциальных кандидатов, при норме от 4 резюме на вакансию. Также российские работодатели отмечают, что в 2025 году им стало сложнее набирать персонал по сравнению с 2024 годом. Об этом говорится в исследовании портала hh.ru.

Несмотря на возрастание в нынешнем году индекса соотношения спроса и предложения на 0,2 п.п. в связи с ростом активности свердловских кандидатов на 17%, медработников и фармацевтов по-прежнему сильно не хватает, чтобы обеспечивать потребности работодателей в регионе.

В целом по стране, по данным опроса hh.ru, 80% работодателей испытывают сложности в подборе врачей, младшего медперсонала, а также других специалистов, необходимых для работы в медицине. 62% отметили, что кадры набирать стало существенно сложнее, 27% — что ситуация никак не изменилась, но и лучше не стала. Закрывать вакансии медиков стало проще только 4% работодателей. Остальные затруднились ответить.

Сложнее всего работодателям закрывать вакансии среднего медперсонала: эту категорию работников тяжелее всего искать сразу 48% медорганизаций в России. На втором месте — врачебный персонал (высшая категория, к.м.н. и другие). Эту категорию работников сложно искать 37% опрошенных компаний. На третьем месте — административный персонал в медицине. С ним испытывают проблемы еще 29%.

Отметим, что опрошенные работодатели признали и ряд других проблем, характерных для медицинской сферы. Так, чаще всего медицинские работники переходят к конкурентам, предлагающим больший доход. Или вообще меняют свою профессиональную сферу, например, переходя в ИТ-сектор или ритейл. По мнению большинства опрошенных работодателей, чаще всего текучка кадров происходит по трем причинам: неудовлетворенность условиями труда (зарплаты, соцпакет, режим отдыха и др.) отметили 59%, нехватку квалифицированных кандидатов на рынке труда отметили 51% и быстрое выгорание персонала — 42%.

По мнению работодателей, для изменения ситуации необходимо повышение уровня дохода медработников, создание комфортной атмосферы для труда и отдыха и обеспечение льгот для медиков.
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