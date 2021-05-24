В Челябинской области в апреле выдали около 3,6 тыс. автокредитов

УрБК, Челябинск, 26.05.2021. В Челябинской области в апреле 2021 года выдали 3 тыс. 593 автомобильных кредита, что на 16,4% больше уровня предыдущего месяца, говорится в совместном исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и агентства «Автостат».



В целом по стране число выданных автокредитов за месяц выросло на 16,9%, до 105,8 тыс. штук.



Больше всего кредитов было выдано в Москве (8,9 тыс. штук), Московской области (6,5 тыс.) и Санкт-Петербурге (6,3 тыс.). Самую лучшую динамику показали Самарская область (плюс 46%), Чувашия (плюс 40,2%) и Татарстан (плюс 32,2%).