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Вчера, 15:02

С 26 мая в Екатеринбургском цирке откроют пункт вакцинации от COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2021. С 26 мая 2021 года в столице Среднего Урала начнет работу еще один мобильный пункт вакцинации. Поставить прививку от COVID-19 горожане старше 18 лет смогут в «Екатеринбургском государственном цирке».

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, прививочный пункт в цирке будет работать все лето по средам и четвергам. А каждый привившийся там горожанин получит билет на представление цирка.

«Вакцинация в торговых центрах, которую мы начали три месяца назад, показала свою эффективность. Сегодня медицинских работников поддержал цирк. Уверен, в скором будущем список наших социальных партнеров в вакцинопрофилактике еще увеличится, потому что сферы культуры и спорта, как никто, остро пережили пандемию», — прокомментировал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

С момента открытия пунктов вакцинации в торговых центрах только в Екатеринбурге на этих площадках привито 17 тыс. 523 человека и 3 тыс. 581 человек поставили прививки в ТЦ, расположенных в муниципалитетах региона, уточняет департамент информполитики Свердловской области.

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