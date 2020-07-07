Суд взыскал с «ПромГражданСтроя» ущерб за повреждение BMW при проведении работ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2021. Свердловский областной суд подтвердил законность решения о взыскании с ООО «ПромГражданСтрой» материального ущерба за повреждение автомобиля при строительстве пешеходного перехода в Екатеринбурге.
Как сообщает пресс-служба облсуда, инцидент произошел в мае 2020 года, когда организация в качестве подрядчика проводила работы по возведению надземного пешеходного перехода на дублере Сибирского тракта. В момент, когда под объектом проезжал автомобиль BMW, на транспортное средство упала арматура.
Согласно наряд-заказу «БМВ-Крафт Екатеринбург», стоимость восстановительных работ составила 202 тыс. 597 руб. Экспертиза, проведенная индивидуальным предпринимателем, показала стоимость ремонтных работ в размере 201 тыс. 273 руб. Автомобилист обратился в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о возмещении материального ущерба и расходов на экспертизу.
Суд удовлетворил исковые требования частично. С ответчика взыскано: материальный ущерб в размере 201 тыс. 273 руб., расходы по составлению заключения — 6 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя — 7 тыс. руб. и расходы по оплате государственной пошлины — 5 тыс. 213 руб. ООО «ПромГражданСтрой» обжаловало это решение.
«Рассмотрев материалы дела, Свердловский областной суд не нашел оснований ставить под сомнение заключение эксперта, к тому же она согласовывалась с выводами заказ-наряда «БМВ-Крафт Екатеринбург». При этом ответчик согласно контракту при выполнении работ обязался обеспечить безопасность движения транспорта и людей, а также возместить ущерб, причиненный, в том числе третьим лицам, при производстве работ», — говорится в сообщении.
В итоге Свердловский облсуд оставил без изменений решение Ленинского районного суда Екатеринбурга.
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