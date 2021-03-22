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Вчера, 09:04

Свердловская область заняла восьмое место среди регионов с высокой долей бедного населения

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2021. Свердловская область заняла восьмое место среди регионов с максимальной долей населения, чьи доходы ниже 60% от медианного, следует из исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По данным специалистов, 24,1% населения региона по итогам 2020 года имели доход ниже 60% от медианного. Для сравнения: в России доля таких граждан составила 24,6%.

«Доход на уровне 60% от медианного обозначает «черту риска бедности» — люди с доходами ниже этого значения балансируют на грани бедности. В качестве непосредственно черты бедности обычно используется порог в 50% от медианного дохода, а доходы ниже 40% от медианного являются критерием крайней бедности», — пояснили в FinExpertiza.

Лидерами списка стали Ямало-Ненецкий автономный округ (26,5%), Ненецкий автономный округ (25,8%) и Москва (25,1%).

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