Магазин «Доброцен» в Сысерти оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение дезинфекционного режима

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2021. Чкаловский районный суд Екатеринбурга оштрафовал магазин сети «Доброцен», расположенный в Сысерти, на сумму 100 тыс. руб. за несоблюдение профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-19.



Как сообщает пресс-служба свердловского Управления Роспотребнадзора, нарушения в работе магазина выявлены южным Екатеринбургским отделом ведомства по письменному обращению гражданина.



В результате проведенного административного расследования в отношении ООО «Правильный выбор», осуществляющего деятельность в магазине «Доброцен» в городе Сысерти по адресу ул. Трактовая, 29А, установлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



«В помещениях магазина должным образом не обеспечена организация дезинфекционного режима, а именно отсутствуют устройства для обеззараживания воздуха в местах постоянного нахождения работников, в качестве дезинфицирующего средства используется средство «Белизна», не обладающее вирулицидным действием», — сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.



Как сообщал УрБК, после проверки Роспотребнадзора Чкаловский районный суд оштрафовал магазин «Верный» (ООО «Союз Святого Иоанна Воина»), расположенный в Екатеринбурге, на 200 тыс. руб. за нарушение санитарного законодательства.