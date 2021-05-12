Ирина Скоринова назначена судьей Свердловского областного суда

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 1 мая 2021 года № 265, судьей Свердловского областного суда назначена Ирина Скоринова.



Как сообщает пресс-служба облсуда, ранее она занимала должность заместителя председателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.



Помимо того, этим же указом Денис Баскаков назначен судьей Пригородного районного суда области. До этого он работал в прокуратуре региона.



Отметим, что в конце прошлого года указом президента было назначено шесть новых судей на Среднем Урале.