Ирина Скоринова назначена судьей Свердловского областного суда

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2021. Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 1 мая 2021 года № 265, судьей Свердловского областного суда назначена Ирина Скоринова.
Как сообщает пресс-служба облсуда, ранее она занимала должность заместителя председателя Железнодорожного районного суда Екатеринбурга.
Помимо того, этим же указом Денис Баскаков назначен судьей Пригородного районного суда области. До этого он работал в прокуратуре региона.
Отметим, что в конце прошлого года указом президента было назначено шесть новых судей на Среднем Урале.
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