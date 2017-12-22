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Вчера, 11:48

Татьяна Савинова назначена министром здравоохранения и заместителем губернатора Свердловской области

Министром здравоохранения Свердловской области — заместителем губернатора назначена Татьяна Савинова. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы области Денис Паслер. Ранее Т. Савинова занимала пост пост вице-губернатора — заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике — министра здравоохранения региона. Об этом сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Татьяна Леонидовна показала себя как опытный управленец, организовала работу на самом ответственном участке нашей работы — это социальная сфера и медицина. Я знаю ее как грамотного специалиста и большого профессионала. Уверен, что на новом посту в Свердловской области она сможет дать новый импульс развитию системы здравоохранения», — подчеркнул врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Т. Савинова окончила Уральский государственный медуниверситет и Уральскую академию госслужбы. Работала врачом-педиатром, занимала должность главного педиатра Екатеринбурга, а потом должность первого заместителя начальника Управлнения здравоохранения. Затем работала в команде Дениса Паслера в Оренбурге. К своим обязанностям в качестве главы минздрава Екатеринбурга она приступила 5 апреля.
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