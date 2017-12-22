Татьяна Савинова назначена министром здравоохранения и заместителем губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Министром здравоохранения Свердловской области — заместителем губернатора назначена ...22.12.2017 В Свердловской области назначен новый министр здравоохранения
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2017. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил на пост министра ...10.05.2016 Исполняющим обязанности главы свердловского Минздрава назначена Нонна Кивелева
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2016. Губернатор Свердловской области подписал указ об освобождении от должности министра ...19.09.2014 Первым заместителем директора ТФОМС Свердловской области назначена Татьяна Демина
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2014. Первым заместителем директора ТФОМС Свердловской области назначена Татьяна Демина, ...27.04.2012 Министром культуры и туризма Свердловской области предложено переназначить Алексея Бадаева
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2012. Продолжается формирование нового состава правительства Свердловской области. Губернатор ...