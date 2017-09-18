На предприятии ММК запустят беспилотные грузоперевозки

УрБК, Челябинск, 11.05.2021. На территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в мае-июне 2021 года будет запущен проект беспилотных грузоперевозок, сообщает пресс-служба компании.
Соответствующее соглашение об опытно-промышленной эксплуатации ПАО «ММК» заключило с транспортной компанией Traft и компанией «Эвокарго». В указанный период беспилотные грузоперевозки запустят в тестовом режиме.
Ранее в марте этого года были проведены испытания беспилотных грузовиков EVO-1 на территории испытательного центра в Москве. Флот из трех беспилотных грузовиков EVO-1 совершил проезд в автономном режиме с заданной скоростью, самостоятельно отслеживая дорожные знаки и разметку. Испытания дронов были признаны успешными.
«Участники проекта провели круглый стол, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с организацией постоянного передвижения беспилотных грузовиков по территории ПАО «ММК». Так, необходимым условием успешной реализации проекта является подготовка территории, по которой будет осуществляться движение беспилотников — дорожная разметка, знаки, специально оборудованные ж/д переезды, что гарантирует успешное внедрение беспилотных систем на территории комбината», — говорится в сообщении.
Генеральный директор «Эвокарго» Андрей Большаков выразил уверенность в том, что «такие проекты, как на ММК, приближают будущее, в котором беспилотные перевозки станут превалирующим способом транспортировки грузов». По его словам, «ММК и Traft в этом проекте выступают в качестве визионеров, которые способствуют технологическому прогрессу всей отрасли, показывая пример того, как передовые инновации могут приносить пользу бизнесу. Вскоре этому примеру последуют и другие компании».
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