УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:57

На предприятии ММК запустят беспилотные грузоперевозки

УрБК, Челябинск, 11.05.2021. На территории ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в мае-июне 2021 года будет запущен проект беспилотных грузоперевозок, сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее соглашение об опытно-промышленной эксплуатации ПАО «ММК» заключило с транспортной компанией Traft и компанией «Эвокарго». В указанный период беспилотные грузоперевозки запустят в тестовом режиме.

Ранее в марте этого года были проведены испытания беспилотных грузовиков EVO-1 на территории испытательного центра в Москве. Флот из трех беспилотных грузовиков EVO-1 совершил проезд в автономном режиме с заданной скоростью, самостоятельно отслеживая дорожные знаки и разметку. Испытания дронов были признаны успешными.

«Участники проекта провели круглый стол, в ходе которого обсудили вопросы, связанные с организацией постоянного передвижения беспилотных грузовиков по территории ПАО «ММК». Так, необходимым условием успешной реализации проекта является подготовка территории, по которой будет осуществляться движение беспилотников — дорожная разметка, знаки, специально оборудованные ж/д переезды, что гарантирует успешное внедрение беспилотных систем на территории комбината», — говорится в сообщении.

Генеральный директор «Эвокарго» Андрей Большаков выразил уверенность в том, что «такие проекты, как на ММК, приближают будущее, в котором беспилотные перевозки станут превалирующим способом транспортировки грузов». По его словам, «ММК и Traft в этом проекте выступают в качестве визионеров, которые способствуют технологическому прогрессу всей отрасли, показывая пример того, как передовые инновации могут приносить пользу бизнесу. Вскоре этому примеру последуют и другие компании».

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.09.2017 Минтранс России начнет регистрацию беспилотников с апреля 2018 года

УрБК, Москва, 18.09.2017. Структуры Минтранса России начнут регистрацию беспилотных воздушных судов (БВС) не раньше ...

05.07.2017 Обязательная регистрация беспилотников вводится в РФ с 5 июля

УрБК, Москва, 05.07.2017. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие вес от 250 граммов до 30 килограммов, с 5 ...

04.04.2016 Уральская транспортная прокуратура рассказала, кто отвечает за полет дронов

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2016. Заявки на полет беспилотных летательных аппаратов должна принимать ФГУП «Госкорпорация ...

30.03.2016 В России ужесточили правила использования беспилотных летательных аппаратов

УрБК, Москва, 30.03.2016. В России вступил в силу федеральный закон от 30 декабря 2015 года «О внесении изменений в ...

09.08.2012 Беспилотные автомобили прошли первые 500 тысяч километров

Во время испытаний беспилотные автомобили корпорации Google проехали более 480 тысяч километров, пишет Lenta.ru со ...

Популярные новости
12.04.2021Роман Лукичев: Законодательство об авторском праве постоянно усложняется12.04.2021ЕВРАЗ НТМК наращивает поставки строительного металлопроката13.04.2021Турция на паузе13.04.2021ESTORY открывается14.04.2021Екатеринбург на новых рельсах
Архив новостей
Май 2021 (120)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18