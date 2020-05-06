Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона

УрБК, Екатеринбург, 06.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление об окончании отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Согласно документу, поэтапное отключение отопления в городе начнется с 11 мая.



«В последнюю очередь будут отключены объекты здравоохранения, образования, детские дошкольные учреждения, дома ветеранов и другие объекты социальной сферы», — говорится в сообщении.



Напомним, что отопительный сезон в Екатеринбурге стартовал 15 сентября 2020 года. Запуск тепла во всем городе завершили уже 30 сентября.



В целом по Свердловской области в зимний сезон отапливалось 6 тыс. 016 объектов социальной сферы и 89 млн кв. м. жилья.