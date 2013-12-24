УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:01

Свердловские власти включили личный автотранспорт в список угроз развития транспортного комплекса региона

УрБК, Екатеринбург. 05.05.2021. Власти Свердловской области включили личный автотранспорт в список угроз развития транспортного комплекса региона. Об этом говорится в стратегии развития транспортного комплекса до 2035 года, которую утвердил губернатор Евгений Куйвашев.

Как следует из документа, растущая автомобилизация привела к сокращению объемов перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Не последнюю роль здесь сыграло развитие онлайн-сервисов по перевозке пассажиров личным автотранспортом.

Согласно отчету, с 2002 по 2018 годы число пассажиров, которые воспользовались пригородным железнодорожным сообщением сократилось вдвое — с более чем 30 млн человек до менее 15 млн.

Следует отметить, в том же документе указано, что развитию пригородных пассажирских перевозок мешает высокая загрузка Екатеринбургского железнодорожного узла грузоперевозками.

Также авторы стратегии отнесли к угрозам низкие темпы развития скоростных автомобильных и железных дорог в России и недостаточный объем финансирования всех видов дорожных работ на территории Свердловской области.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 16:35 В аэропорту Кольцово к 2035 году построят независимую взлетно-посадочную полосу

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово в период с 2030 по 2035 годы запланировано ...

Вчера, 14:41 Свердловский губернатор определил направления развития Екатеринбургского железнодорожного узла

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев определил основные направления ...

24.12.2013 Комплексная стратегия развития транспорта до 2030 года появится в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2013. В Свердловской области началась разработка стратегии развития транспортного комплекса ...

22.03.2010 В 2010 году в Свердловской области планируется принять закон об организации транспортного обслуживания населения

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2010. Президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин и губернатор Свердловской области Александр Мишарин ...

01.06.2009 Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и министр транспорта РФ Игорь Левитин подписали соглашение о взаимодействии в сфере развития транспорта, дорожного хозяйства, инновационных транспортных технологий и информационных систем на 2009—2011 гг.

УрБК, Екатеринбург, 01.06.2009. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель и министр транспорта РФ Игорь Левитин ...

Популярные новости
07.04.2021Дачи укрепляются в цене07.04.2021Зона сокращенного земледелия09.04.2021Аграрный провал08.04.2021Екатеринбург — «5Д»09.04.2021Поезд-бренд
Архив новостей
Май 2021 (64)
Апрель 2021 (733)
Март 2021 (739)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18