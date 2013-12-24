Свердловские власти включили личный автотранспорт в список угроз развития транспортного комплекса региона

УрБК, Екатеринбург. 05.05.2021. Власти Свердловской области включили личный автотранспорт в список угроз развития транспортного комплекса региона. Об этом говорится в стратегии развития транспортного комплекса до 2035 года, которую утвердил губернатор Евгений Куйвашев.
Как следует из документа, растущая автомобилизация привела к сокращению объемов перевозок пассажиров в пригородном сообщении. Не последнюю роль здесь сыграло развитие онлайн-сервисов по перевозке пассажиров личным автотранспортом.
Согласно отчету, с 2002 по 2018 годы число пассажиров, которые воспользовались пригородным железнодорожным сообщением сократилось вдвое — с более чем 30 млн человек до менее 15 млн.
Следует отметить, в том же документе указано, что развитию пригородных пассажирских перевозок мешает высокая загрузка Екатеринбургского железнодорожного узла грузоперевозками.
Также авторы стратегии отнесли к угрозам низкие темпы развития скоростных автомобильных и железных дорог в России и недостаточный объем финансирования всех видов дорожных работ на территории Свердловской области.
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