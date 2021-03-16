Во время пандемии COVID-19 число ИП в Свердловской области сократилось на 13%, юрлиц — на 6%

УрБК, Екатеринбург, 27.04.2021. С апреля 2020 года по апрель 2021 года число индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в Свердловской области, сократилось на 13%. Число юридических лиц за этот же период снизилось на 6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные проекта API Контур.Фокус.



Так, по данным исследования, в период пандемии COVID-19 число юридических лиц в регионе сократилось со 116,3 тыс. до 109,7 тыс., число ИП снизилось до 107,5 тыс.



В целом по России количество юрлиц за год сократилось на 8% до 3,14 млн, ИП стало меньше на 15%. По данным на апрель 2021 года в России насчитывается 3,45 млн индивидуальных предпринимателей.