ЕВРАЗ ежегодно расходует на переработку автомобильных шин около 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2021. Предприятия ЕВРАЗа в Сибири и на Урале ежегодно направляют на вторичную переработку около 700 т шин «БелАЗов», грейдеров, автобусов и легковых автомобилей.



Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга, это экологичный и перспективный метод утилизации: получаемая в результате резиновая крошка используется для покрытия детских площадок и беговых дорожек на стадионах, служит ингредиентом для асфальта или мастики.



«Автомобильные шины разлагаются около 100 лет, их нельзя сжигать — при горении они выделяют большое количество канцерогенов. Очень важно правильно утилизировать их, чтобы не причинять вред окружающей среде, поэтому на всех предприятиях ЕВРАЗа шины направляются на вторичную переработку», — отмечает директор по координации природоохранной деятельности ЕВРАЗа Максим Епифанцев.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



На утилизационных заводах шины измельчают до размера крошки от 1 до 4 мм. Полученный резиновый гранулят отправляют на производство строительных материалов. Из одной тонны отработанных шин получается около 0,7 т резиновой крошки. Остальными производными переработки являются каучук, металл и текстильный корд.



В среднем на переработку 1 т покрышек компания тратит около 5 тыс. руб. Ежегодные затраты на эти экологические меры составляют около 2 млн руб. ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и Распадская угольная компания отправляют на переработку в том числе крупногабаритные шины диаметром свыше 3570 мм и весом более 4 т.



Помимо автомобильных шин, на предприятиях ЕВРАЗа отправляют в переработку металлолом, макулатуру, оргтехнику, аккумуляторы и масло двигателей.



«Забота об экологии — один из основных приоритетов для ЕВРАЗа. На предприятиях компании ведется планомерная работа по снижению нагрузки на окружающую среду. В 2021 году ЕВРАЗ принял новую экологическую стратегию до 2030 года. В области обращения с отходами, в частности, планируется утилизировать 95% общих и металлургических отходов, а также использовать 50% горных отходов», — говорится в сообщении.