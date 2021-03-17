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«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента

«Солнечный»: продолжение парковочного эксперимента «Солнечный» — один из новых районов Екатеринбурга, находящийся в более чем 7 километрах от исторического центра города. Одной из главных проблем района являются парковки. Жить в «Солнечном» без личного автомобиля не просто. Выбраться в центр города с помощью общественного транспорта — небанальная задача. Нет ничего удивительного, что все улицы квартала плотно уставлены автомобилями, а найти свободное место вечером практически невозможно. В то же время девелопер района — компания «Форум-Групп» — возводит в «Солнечном» несколько платных паркингов. Вот только спросом среди жителей они не пользуются.

Причины этого вполне понятны. «Солнечный» — отдаленный спальный район с жильем эконом-класса, одним из главных преимуществ которого является невысокая цена. Учитывая, что стоимость парковочного места сопоставима со стоимостью квартиры и зачастую оказывается больше стоимости подержанного автомобиля, сложно предположить, что жители «Солнечного» будут приобретать их массово и добровольно.

Именно поэтому девелопер района «Форум-Групп» начал предпринимать комплекс мер по стимулированию жителей к приобретению мест в паркингах. Большая часть из них оказались связанными с ограничением мест бесплатной стоянки.

Улица Чемпионов — одна из главных транспортных артерий «Солнечного», и до последнего времени именно она была одним из мест массовой бесплатной парковки транспорта жителей растущего района. Ежедневно на ней оставляли свои автомобили десятки (если не сотни) человек. Еще в феврале 2021 года на улице Чемпионов были установлены таблички «Парковка запрещена» и «Работает эвакуатор».

Не менее интересно, что уже на следующей неделе после запрета парковки на улице Чемпионов девелопер «Солнечного» — компания «Форум-Групп» — запустил на сайте проекта опрос «для улучшения текущей ситуации с паркованием», фактически начав рекламную кампанию по продаже мест в новых строящихся объектах.

Как и предсказывал УрБК, эксперимент закончился провалом: несмотря на ограничения, жители района продолжили парковаться на улице Чемпионов.

Очевидно, что жители района сделали свой выбор в пользу незаконной, но бесплатной парковки. Одновременно в «Солнечном» появились новые артефакты, наглядно демонстрирующие перипетии «парковочного противостояния»: дорогие автомобили, стоящие на деревянных брусочках со снятыми колесами.

Сложно сказать, были ли они продолжением рекламной кампании девелопера — наглядной демонстрацией всех рисков парковки в неположенном месте и преимуществ охраняемого паркинга. Но, очевидно, и этих мер оказалось недостаточно.

Следующим шагом в эксперименте по продвижению платных паркингов стало перекрытие внутренних проездов в микрорайоне. На небольших улицах внутри «Солнечного» появились шлагбаумы.

Как объяснили журналистам в «Форум-групп», компания поменяла схему движения у домов, где проезды ведут к социально-образовательному кластеру — школе № 215, детскому саду «Солнечный луч», ледовой арене «Авто» и спортивному стадиону. Само собой, все было сделано ради безопасности детей. Другой причиной изменения принципов организации парковки стало стремление обеспечить всем жильцам равный доступ к подъездам, чтобы выгрузить из автомобилей тяжелые грузы.

Впрочем, жители района полагают, что у мер есть ровно одна цель — усложнить и без того непростую бесплатную парковку и подвигнуть массово покупать места в паркингах. Чем закончится очередной раунд противостояния, остается только догадываться.

УрБК будет следить за развитием событий.

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