Беспарковочный эксперимент

В начале февраля 2021 года жители микрорайона «Солнечный» в Екатеринбурге лишились привычного места парковки своего автотранспорта. Администрацией Екатеринбурга было принято решение об установке на улице Чемпионов дорожных знаков «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Интересно отметить, что в качестве причины запрета парковки администрация назвала «просьбы граждан». Дальнейшие события в районе показали, какие именно «граждане» обратились с этой просьбой и смогли ее пролоббировать.



Улица Чемпионов — одна из главных транспортных артерий «Солнечного», и до последнего времени именно она была одним из мест массовой бесплатной парковки транспорта жителей растущего района. Ежедневно на ней оставляли свои автомобили десятки (если не сотни) человек. Учитывая, что «Солнечный» является типичным спальным микрорайоном, в котором практически отсутствуют собственные рабочие места, а расстояние от центра города измеряется километрами, наличие собственной машины является для жителей района не роскошью, а насущной необходимостью. Как и место для парковки.



Но с начала февраля 2021 года жители «Солнечного» бесплатной стоянки для своих машин лишились. Решение о введении на улице Чемпионов зоны, где запрещена парковка частного автотранспорта, приняла администрация города. В результате несколько сотен автолюбителей вынуждены были искать новые места для своих машин. Учитывая плотность застройки района и принципиальную закрытость дворов для автотранспорта, найти такие места будет не просто. Во всяком случае — бесплатно.



Решение о введении «беспарковочной» зоны было принято «по просьбе жителей». И вполне вероятно, что мы можем достаточно легко этих «жителей» идентифицировать. Во всяком случае, бенефициары этого решения обнаруживаются достаточно просто.



Дело в том, что микрорайон «Солнечный» оборудован тремя парковочными пространствами. Судя по информации сайта, данные стоянки являются платными. Можно предположить, что при наличии бесплатной парковки на улице Чемпионов загруженность платных паркингов оставалась невысокой.



Не менее интересно, что уже на следующей неделе после запрета парковки на улице Чемпионов девелопер «Солнечного» — компания «Форум-Групп» — запустила на сайте проекта опрос «для улучшения текущей ситуации с паркованием».



«Как вы знаете, в «Солнечном» планируется строительство многоуровневой парковки — Этажерки. Уже сейчас вы можете забронировать место на будущем паркинге, чтобы вам досталось лучшее расположение. Предзаказ происходит бесплатно, зато при старте продаж мы свяжемся с вами в первую очередь. Чтобы забронировать место в мобильном приложении, необходимо перейти в раздел «Мой дом», переключиться на «Услуги», и вам нужна первая вкладка «Предзаказ машиноместа в паркинге «Солнечный». Не забывайте указывать интересующее вас количество парковочных мест. Напоминаем, что сейчас проходит опрос по выбору локации для будущего многоуровневого паркинга. Переходите по ссылке и оставляйте свой голос за наилучший для вас вариант», — говорится в сообщении, распространенном от имени девелопера.



Конечно, можно предположить, что практически исчезновение бесплатной парковки и предложение поучаствовать в предзаказе на платный паркинг совпали по времени совершенно случайно. Но более вероятной выглядит версия об использовании запрета в качестве мощного маркетингового инструмента.



Стремление девелопера таким кардинальным образом простимулировать жителей «Солнечного» приобретать места в паркинге вполне понятно. Ведь иные методы убеждения вряд ли окажут воздействие на покупателей жилья эконом-класса в отдаленном районе, для которых одним из основных критериев при выборе квартиры была именно низкая цена. Учитывая, что стоимость парковочного места сопоставима со стоимостью квартиры и зачастую оказывается больше стоимости подержанного автомобиля, сложно предположить, что жители «Солнечного» будут приобретать их массово и добровольно.



В то же время эффективность подобных мер вызывает у наблюдателей определенные сомнения, причем ровно по тем же самым причинам: как показывает опыт десятков подобных микрорайонов по всей России, приобретение места в паркинге для собственников жилья эконом-класса, большая часть из которых и квартиру купило в ипотеку, просто непозволительная роскошь. Выходом могло бы стать строительство паркингов под сдачу мест в аренду, но столь долгосрочные инвестиционные проекты с большими сроками окупаемости, как правило, малоинтересны девелоперам.



Чем закончится попытка застройщика простимулировать спрос на места в паркинге, покажет время.



УрБК будет следить за маркетинговым экспериментом.