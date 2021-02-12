УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 11:57

Эксперимент забуксовал

Проблема парковок, особенно в новых кварталах, остается одной из самых острых проблем развития дорожной сети Екатеринбурга. Различные методы решения этого вопроса сталкиваются с противодействием жителей, для которых автомобиль давно стал не роскошью, а средством выживания.

УрБК уже рассказывал о своеобразном маркетинговом эксперименте, проведенном в микрорайоне «Солнечный». Этот новый жилой массив расположен достаточно далеко от центральных районов города и по своему устройству является типичным спальным районом, в котором практически отсутствуют собственные рабочие места, и абсолютному большинству жителей приходится ездить на работу в «большой Екатеринбург». Без собственного автомобиля организовать комфортную жизнь в «Солнечном» непросто. Но многочисленные автомобилисты района сталкиваются с общей для всех новых районов проблемой — отсутствием парковки. Бесплатные места для автомобиля здесь предусмотрены в количествах, явно недостаточных для обеспечения нужд жителей.

Естественным выходом для жильцов стала парковка на улицах, в том числе и ведущих в микрорайон магистралях. Но с начала февраля «по многочисленным просьбам граждан» парковка на главной транспортной артерии района — улице Чемпионов — была запрещена. Вдоль улицы появились соответствующие знаки с табличками «Работает эвакуатор».

Интересно отметить, что появление знака совпало по времени с началом рекламной кампании по продаже мест в платных паркингах, возводимых девелопером «Солнечного» — компанией «Форум-Групп». Конечно, можно предположить, что практически исчезновение бесплатной парковки и предложение поучаствовать в предзаказе на платный паркинг совпали по времени совершенно случайно. Но более вероятной выглядит версия об использовании запрета в качестве мощного маркетингового инструмента.

УрБК прогнозировал, что подобный маркетинговый ход девелопера вряд ли окажется эффективным. Жилье в «Солнечном» относится к эконом-классу, и одним из главных его рыночных преимуществ является невысокая цена. Граждане, купившие небольшую квартиру в ипотеку и на последние средства сделавшие ремонт, вряд ли с энтузиазмом отнесутся к идее приобрести еще и парковочное место за сумму, сопоставимую с первоначальным взносом за квартиру.

Пока практика подтверждает предположения УрБК. Несмотря на официальный запрет, парковка на улице Чемпионов продолжается.

Эксперимент забуксовал

Очевидно, что жители района сделали свой выбор в пользу незаконной, но бесплатной парковки. И в отсутствие реальных карательных мер к неправильно припаркованным автомобилям это решение и дальше будет оставаться наиболее логичным.

Эксперимент забуксовал

Причем, учитывая размер снеговых шапок на некоторых автомобилях, парковка эта является постоянной, и многие автомобилисты пользуются проезжей частью как долгосрочным гаражом.

Эксперимент забуксовал

Одновременно в «Солнечном» появились новые артефакты, наглядно демонстрирующие перипетии «парковочного противостояния»: дорогие автомобили, стоящие на деревянных брусочках со снятыми колесами.

Эксперимент забуксовал

Сложно сказать, являются ли подобные автомобили своеобразным продолжением рекламной кампании девелопера — наглядной демонстрацией всех рисков парковки в неположенном месте и преимуществ охраняемого паркинга. Но в качестве мотиватора они могут оказаться более эффективными, чем запрещающие знаки.

Эксперимент забуксовал

Конечно, «Солнечный» — далеко не единственный пример нового района, в котором парковка становится одной из главных проблем жителей. С аналогичными вопросами сталкиваются новоселы как на перекрестке Владивостокской и Сахалинской, так и в элитном квартале Клевер-Парк возле ЦПКиО.

Тема стала настолько острой, что администрация города заказала новый стандарт благоустройства улично-дорожной сети. Его проект, разработанный специалистами Уральского федерального университета, уже начал обсуждаться экспертами и общественниками.

Но уже сейчас очевидно, что существует как минимум несколько проблем, которые мешают наведению порядка в данной сфере.

Первой является крайне пассивная позиция ГИБДД, которая в последние годы практически игнорирует неправильно припаркованные автомобили не только в отдаленных районах, но и на центральных улицах Екатеринбурга. Еще 5-7 лет назад в городе работали десятки эвакуаторов, ежедневно отправлявшие на штрафстоянки сотни автомобилей в день. «Облавы» на неправильно припаркованные машины были настолько рутинным мероприятием, что выработали у автолюбителей города привычку не оставлять машину в неположенном месте. Но в последние годы эта практика полностью в силу различных причин — прежде всего организационного характера — полностью сошла на нет. Сегодня эвакуация неправильно припаркованной машины стала редким, чуть ли не уникальным явлением. А отсутствие неотвратимости наказания привело к привычке оставлять машины в неположенных местах безо всякого страха.

Второй — позиция застройщиков, старающихся минимизировать собственные расходы за счет уменьшения площади бесплатных автостоянок возле новых домов и жилых комплексов. Конечно, определенные подвижки в этом направлении все же заметны. Так, если 15 лет назад застройщики просто возводили дома без парковок, то теперь начали строить рядом платные паркинги. Но если в жилых комплексах класса бизнес и выше подобные площадки и могут пользоваться спросом, то в эконом-классе они остаются маловостребованными.

Пока эти тенденции не будут тем или иным способом преодолены, проблема парковки, в том числе в неположенных местах, решена не будет. Каким именно способом эти вопросы будут решены и будут ли решены вообще, покажет только время.

УрБК будет следить за развитием событий.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
12.02.2021 Беспарковочный эксперимент

Кто оставил жителей «Солнечного» без бесплатной стоянки автомобилей? ...

24.04.2017 ГИБДД утратила контроль над дорожной обстановкой?

В Екатеринбурге водители регулярно и безнаказанно нарушают ПДД ...

06.11.2015 С начала года платные парковки в Екатеринбурге пополнили бюджет на 11,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. С начала года автомобилисты Екатеринбурга в 2015 году произвели более 262 тыс. ...

01.12.2011 В Екатеринбурге начала работу перехватывающая муниципальная парковка

УрБК, Екатеринбург, 01.12.2011. Первая перехватывающая муниципальная парковка появилась в Екатеринбурге у новой станции ...

03.03.2011 К концу лета 2011 года в Екатеринбурге начнет работу первая бесплатная перехватывающая парковка

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2011. В 2011 году в Екатеринбурге начнет работу первая бесплатная перехватывающая парковка. ...

Популярные новости
02.03.2021Нижнетагильский центр имени Тетюхина остался без господдержки на 2021 год04.03.2021ГИБДД Свердловской области призвала водителей отказаться от поездок из-за непогоды18.02.2021Перезагрузка отношений17.02.2021Голодная весна18.02.2021Пандемия ускорила цифровизацию банков
Архив новостей
Март 2021 (382)
Февраль 2021 (635)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2021 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18