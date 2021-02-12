Эксперимент забуксовал

Проблема парковок, особенно в новых кварталах, остается одной из самых острых проблем развития дорожной сети Екатеринбурга. Различные методы решения этого вопроса сталкиваются с противодействием жителей, для которых автомобиль давно стал не роскошью, а средством выживания.



УрБК уже рассказывал о своеобразном маркетинговом эксперименте, проведенном в микрорайоне «Солнечный». Этот новый жилой массив расположен достаточно далеко от центральных районов города и по своему устройству является типичным спальным районом, в котором практически отсутствуют собственные рабочие места, и абсолютному большинству жителей приходится ездить на работу в «большой Екатеринбург». Без собственного автомобиля организовать комфортную жизнь в «Солнечном» непросто. Но многочисленные автомобилисты района сталкиваются с общей для всех новых районов проблемой — отсутствием парковки. Бесплатные места для автомобиля здесь предусмотрены в количествах, явно недостаточных для обеспечения нужд жителей.



Естественным выходом для жильцов стала парковка на улицах, в том числе и ведущих в микрорайон магистралях. Но с начала февраля «по многочисленным просьбам граждан» парковка на главной транспортной артерии района — улице Чемпионов — была запрещена. Вдоль улицы появились соответствующие знаки с табличками «Работает эвакуатор».



Интересно отметить, что появление знака совпало по времени с началом рекламной кампании по продаже мест в платных паркингах, возводимых девелопером «Солнечного» — компанией «Форум-Групп». Конечно, можно предположить, что практически исчезновение бесплатной парковки и предложение поучаствовать в предзаказе на платный паркинг совпали по времени совершенно случайно. Но более вероятной выглядит версия об использовании запрета в качестве мощного маркетингового инструмента.



УрБК прогнозировал, что подобный маркетинговый ход девелопера вряд ли окажется эффективным. Жилье в «Солнечном» относится к эконом-классу, и одним из главных его рыночных преимуществ является невысокая цена. Граждане, купившие небольшую квартиру в ипотеку и на последние средства сделавшие ремонт, вряд ли с энтузиазмом отнесутся к идее приобрести еще и парковочное место за сумму, сопоставимую с первоначальным взносом за квартиру.



Пока практика подтверждает предположения УрБК. Несмотря на официальный запрет, парковка на улице Чемпионов продолжается.







Очевидно, что жители района сделали свой выбор в пользу незаконной, но бесплатной парковки. И в отсутствие реальных карательных мер к неправильно припаркованным автомобилям это решение и дальше будет оставаться наиболее логичным.







Причем, учитывая размер снеговых шапок на некоторых автомобилях, парковка эта является постоянной, и многие автомобилисты пользуются проезжей частью как долгосрочным гаражом.







Одновременно в «Солнечном» появились новые артефакты, наглядно демонстрирующие перипетии «парковочного противостояния»: дорогие автомобили, стоящие на деревянных брусочках со снятыми колесами.







Сложно сказать, являются ли подобные автомобили своеобразным продолжением рекламной кампании девелопера — наглядной демонстрацией всех рисков парковки в неположенном месте и преимуществ охраняемого паркинга. Но в качестве мотиватора они могут оказаться более эффективными, чем запрещающие знаки.







Конечно, «Солнечный» — далеко не единственный пример нового района, в котором парковка становится одной из главных проблем жителей. С аналогичными вопросами сталкиваются новоселы как на перекрестке Владивостокской и Сахалинской, так и в элитном квартале Клевер-Парк возле ЦПКиО.



Тема стала настолько острой, что администрация города заказала новый стандарт благоустройства улично-дорожной сети. Его проект, разработанный специалистами Уральского федерального университета, уже начал обсуждаться экспертами и общественниками.



Но уже сейчас очевидно, что существует как минимум несколько проблем, которые мешают наведению порядка в данной сфере.



Первой является крайне пассивная позиция ГИБДД, которая в последние годы практически игнорирует неправильно припаркованные автомобили не только в отдаленных районах, но и на центральных улицах Екатеринбурга. Еще 5-7 лет назад в городе работали десятки эвакуаторов, ежедневно отправлявшие на штрафстоянки сотни автомобилей в день. «Облавы» на неправильно припаркованные машины были настолько рутинным мероприятием, что выработали у автолюбителей города привычку не оставлять машину в неположенном месте. Но в последние годы эта практика полностью в силу различных причин — прежде всего организационного характера — полностью сошла на нет. Сегодня эвакуация неправильно припаркованной машины стала редким, чуть ли не уникальным явлением. А отсутствие неотвратимости наказания привело к привычке оставлять машины в неположенных местах безо всякого страха.



Второй — позиция застройщиков, старающихся минимизировать собственные расходы за счет уменьшения площади бесплатных автостоянок возле новых домов и жилых комплексов. Конечно, определенные подвижки в этом направлении все же заметны. Так, если 15 лет назад застройщики просто возводили дома без парковок, то теперь начали строить рядом платные паркинги. Но если в жилых комплексах класса бизнес и выше подобные площадки и могут пользоваться спросом, то в эконом-классе они остаются маловостребованными.



Пока эти тенденции не будут тем или иным способом преодолены, проблема парковки, в том числе в неположенных местах, решена не будет. Каким именно способом эти вопросы будут решены и будут ли решены вообще, покажет только время.



УрБК будет следить за развитием событий.