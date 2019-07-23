Тупиковая ветвь строительства

Жители ЖК «Уральский» в Екатеринбурге с каждым годом испытывают все больше проблем с парковкой своего автотранспорта. Первые жалобы от собственников на дефицит машино-мест стали появляться еще в 2019 году. В 2020 году поиск парковочных мест для жителей стал настоящим квестом. Дело в том, что застройщик — ГК «Эфес» — пока сдает дома с ограниченным количеством стоянок — по 40-50 на 400-500 жильцов. Компания обещает в неопределенном будущем построить многоуровневый паркинг, однако к тому моменту может сложиться критическая ситуация.



Строительство ЖК «Уральский» началось еще в 2016 году в границах улиц Блюхера — Владивостокская — Сахалинская. К 2026 году в этом квартале планируется построить 13 многоэтажных домов (от 22 до 26 этажей). К настоящему времени сданы четыре очереди. Расчетная вместимость всего жилищного комплекса — 6 тыс. человек.



Однако к 2019 году собственники новых квартир в ЖК «Уральский» ощутили на себе существенный недостаток комплекса — отсутствие достаточного количества парковок. По проекту в каждом доме предусмотрен подземный паркинг примерно на 40 мест (по информации с сайта застройщика).





Схема паркинга с официального сайта ЖК «Уральский»



Приобретать машино-места необходимо отдельно. По отзывам покупателей, для тех, кто взял квартиру в ипотеку, оформление места на паркинге — невыполнимая задача. В среднем стоимость стоянки для одного автомобиля составляет от 825 тыс. до 950 тыс. руб., что сопоставимо с ценой автомобиля. Примечательно, что жилье в ЖК «Уральский» позиционируется как квартиры эконом-класса.



«Противоречивые чувства. Красивый двор, подъезды. Качественные квартиры. Все портит парковка. Если приехал после 20.00, можешь ночевать в машине. Подземный паркинг, конечно, есть, но при покупке жилья в ипотеку он остается мечтой», — говорится в отзыве одного из собственников.



В 2019 году жильцы еще как-то терпели эту проблему — часть автомобилистов арендовала соседние гаражи. В принципе, других альтернатив в данном районе и нет. Строящийся ЖК зажат оживленными магистралями. А во дворах соседних домов места давно распределены между старыми жильцами. В 2020 году дефицит парковочных мест стал одной из основных тем жалоб собственников.



«Парковочных мест не хватает, судя по всему, нарушены все нормы парковки. На 400 квартир — максимум 50 мест», — говорится в одном из отзывов.



«Ограда закрытая, но самые «умные» лезут в нее на своих авто, ограда забита машинами», — отмечает еще один житель ЖК «Уральский».



В ответ на претензии по дефициту парковочных мест представители ГК «Эфес» еще в марте 2020 года пообещали открыть вдоль улицы Владивостокской временную парковку на 300 мест. Также в компании заявили, что в проекте предусмотрен многоуровневый паркинг на 1,5 тыс. машино-мест. Когда именно появится этот объект, представители ГК «Эфес» не уточнили.



Вместе с тем замечания жильцов ЖК «Уральский» о нарушении нормативов по парковкам могут быть резонными, если сопоставить условия в жилищном комплексе с градостроительными нормативами. На момент принятия проекта застройки в границах улиц Блюхера — Владивостокская — Сахалинская в Екатеринбурге действовали следующие правила: не менее одного места на 80 кв. м. жилищного фонда.



«80% от расчетного числа мест хранения автомобилей в многоквартирной жилой застройке следует определять для размещения мест постоянного хранения автомобилей, 20% — для временного хранения автомобилей. Расчетное число мест хранения автомобилей в индивидуальной и блокированной жилой застройке должно составлять не менее 1 места на 1 домохозяйство», — говорится в Нормативах градостроительного проектирования Екатеринбурга.



Несмотря на явные проблемы с покрытием запросов автомобилистов, ГК «Эфес» не прекращает активной кампании по продажам квартир. Однако даже в случае появления отдельного многоуровневого паркинга на 1,5 тыс. машино-мест на территории ЖК «Уральский» не факт, что потребности собственников будут удовлетворены в полном объеме.



При высоком уровне автомобилизации Екатеринбурга среди покупателей спрос будет выше на жилье с доступным парковочным пространством. Эта тенденция наблюдалась и наблюдается во многих микрорайонах города.