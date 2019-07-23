УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Статьи
Сегодня, 17:26

Тупиковая ветвь строительства

Тупиковая ветвь строительстваЖители ЖК «Уральский» в Екатеринбурге с каждым годом испытывают все больше проблем с парковкой своего автотранспорта. Первые жалобы от собственников на дефицит машино-мест стали появляться еще в 2019 году. В 2020 году поиск парковочных мест для жителей стал настоящим квестом. Дело в том, что застройщик — ГК «Эфес» — пока сдает дома с ограниченным количеством стоянок — по 40-50 на 400-500 жильцов. Компания обещает в неопределенном будущем построить многоуровневый паркинг, однако к тому моменту может сложиться критическая ситуация.

Строительство ЖК «Уральский» началось еще в 2016 году в границах улиц Блюхера — Владивостокская — Сахалинская. К 2026 году в этом квартале планируется построить 13 многоэтажных домов (от 22 до 26 этажей). К настоящему времени сданы четыре очереди. Расчетная вместимость всего жилищного комплекса — 6 тыс. человек.

Однако к 2019 году собственники новых квартир в ЖК «Уральский» ощутили на себе существенный недостаток комплекса — отсутствие достаточного количества парковок. По проекту в каждом доме предусмотрен подземный паркинг примерно на 40 мест (по информации с сайта застройщика).

Тупиковая ветвь строительства
Схема паркинга с официального сайта ЖК «Уральский»

Приобретать машино-места необходимо отдельно. По отзывам покупателей, для тех, кто взял квартиру в ипотеку, оформление места на паркинге — невыполнимая задача. В среднем стоимость стоянки для одного автомобиля составляет от 825 тыс. до 950 тыс. руб., что сопоставимо с ценой автомобиля. Примечательно, что жилье в ЖК «Уральский» позиционируется как квартиры эконом-класса.

«Противоречивые чувства. Красивый двор, подъезды. Качественные квартиры. Все портит парковка. Если приехал после 20.00, можешь ночевать в машине. Подземный паркинг, конечно, есть, но при покупке жилья в ипотеку он остается мечтой», — говорится в отзыве одного из собственников.

В 2019 году жильцы еще как-то терпели эту проблему — часть автомобилистов арендовала соседние гаражи. В принципе, других альтернатив в данном районе и нет. Строящийся ЖК зажат оживленными магистралями. А во дворах соседних домов места давно распределены между старыми жильцами. В 2020 году дефицит парковочных мест стал одной из основных тем жалоб собственников.

«Парковочных мест не хватает, судя по всему, нарушены все нормы парковки. На 400 квартир — максимум 50 мест», — говорится в одном из отзывов.

«Ограда закрытая, но самые «умные» лезут в нее на своих авто, ограда забита машинами», — отмечает еще один житель ЖК «Уральский».

В ответ на претензии по дефициту парковочных мест представители ГК «Эфес» еще в марте 2020 года пообещали открыть вдоль улицы Владивостокской временную парковку на 300 мест. Также в компании заявили, что в проекте предусмотрен многоуровневый паркинг на 1,5 тыс. машино-мест. Когда именно появится этот объект, представители ГК «Эфес» не уточнили.

Вместе с тем замечания жильцов ЖК «Уральский» о нарушении нормативов по парковкам могут быть резонными, если сопоставить условия в жилищном комплексе с градостроительными нормативами. На момент принятия проекта застройки в границах улиц Блюхера — Владивостокская — Сахалинская в Екатеринбурге действовали следующие правила: не менее одного места на 80 кв. м. жилищного фонда.

«80% от расчетного числа мест хранения автомобилей в многоквартирной жилой застройке следует определять для размещения мест постоянного хранения автомобилей, 20% — для временного хранения автомобилей. Расчетное число мест хранения автомобилей в индивидуальной и блокированной жилой застройке должно составлять не менее 1 места на 1 домохозяйство», — говорится в Нормативах градостроительного проектирования Екатеринбурга.

Несмотря на явные проблемы с покрытием запросов автомобилистов, ГК «Эфес» не прекращает активной кампании по продажам квартир. Однако даже в случае появления отдельного многоуровневого паркинга на 1,5 тыс. машино-мест на территории ЖК «Уральский» не факт, что потребности собственников будут удовлетворены в полном объеме.

При высоком уровне автомобилизации Екатеринбурга среди покупателей спрос будет выше на жилье с доступным парковочным пространством. Эта тенденция наблюдалась и наблюдается во многих микрорайонах города.

Вернуться в раздел » Статьи
Материалы по теме
23.07.2019 В России хотят сузить парковочные места для легковых автомобилей

УрБК, Москва, 23.07.2019. В России хотят пересмотреть стандартный размер машино-места для легковых автомобилей на ...

11.08.2016 В Екатеринбурге появятся еще 550 платных парковочных мест

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2016. В Екатеринбурге создадут несколько новых платных парковок. Об этом сообщает ...

17.06.2013 К «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге будет создано более 36 тысяч парковочных мест

Екатеринбург продолжает участие в борьбе за право проведения Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020». Одно из ...

17.06.2013 К «ЭКСПО-2020» в Екатеринбурге будет создано более 36 тысяч парковочных мест

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2013. Екатеринбург продолжает участие в борьбе за право проведения Всемирной универсальной ...

29.11.2011 Жильцы ЖК «Бажовский» проведут акцию протеста против резкого повышения цен на аренду машино-мест в паркинге

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2011. Завтра в Екатеринбурге жители ЖК «Бажовский» проведут акцию протеста. Жильцы будут ...

Популярные новости
29.01.2021Численность населения России за год сократилась на 510 тыс. человек15.02.2021Глава администрации Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин отправлен в отставку01.02.2021Свердловский губернатор подписал указ о смягчении режима повышенной готовности26.01.2021В пробках навсегда26.01.2021Безработных с высшим образованием стало меньше
Архив новостей
Февраль 2021 (601)
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18