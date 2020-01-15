Президент РФ поручил ускорить принятие закона об ответственности предприятий за экологический ущерб

УрБК, Москва, 21.04.2021. Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному собранию поручил ускорить принятие закона о финансовой ответственности для собственников предприятий за нанесение экологического ущерба.



«Прошу ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за экологический ущерб. Принцип простой: получил прибыль от природы — убери за собой», — сказал глава государства.



По его словам, с владельцев предприятий должны взыскивать расходы за устранение последствий аварий и рекультивацию пострадавших территорий.



Вдобавок президент РФ поручил установить жесткий контроль в сфере борьбы с выбросами.