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Свердловские власти создали совет по вопросам ситуации с выплатой зарплаты и обеспечения занятости населения

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области создали Координационный совет по вопросам ситуации с выплатой зарплаты и обеспечения занятости населения. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый орган будет собирать и анализировать информацию о просроченной задолженности по зарплате, о безработице, о неполной занятости, о нелегальных работниках.

Главой Координационного совета назначен замгубернатора Среднего Урала Олег Чемезов. Его заместителем — директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

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