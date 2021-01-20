Свердловские власти создали совет по вопросам ситуации с выплатой зарплаты и обеспечения занятости населения

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области создали Координационный совет по вопросам ситуации с выплатой зарплаты и обеспечения занятости населения. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Новый орган будет собирать и анализировать информацию о просроченной задолженности по зарплате, о безработице, о неполной занятости, о нелегальных работниках.



Главой Координационного совета назначен замгубернатора Среднего Урала Олег Чемезов. Его заместителем — директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.