Свердловские власти создали совет по вопросам ситуации с выплатой зарплаты и обеспечения занятости населения

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Свердловской области создали Координационный совет по вопросам ситуации с выплатой зарплаты и обеспечения занятости населения. Соответствующее постановление регионального правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый орган будет собирать и анализировать информацию о просроченной задолженности по зарплате, о безработице, о неполной занятости, о нелегальных работниках.
Главой Координационного совета назначен замгубернатора Среднего Урала Олег Чемезов. Его заместителем — директор департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. По состоянию на вторую неделю ноября 2020 года уровень занятости населения (доля ...02.11.2020 Свердловские власти создали координационный совет по делам казачества
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2020. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о создании в регионе ...19.05.2020 Почти 20 тыс. свердловчан перевели в режим неполной занятости из-за коронавируса
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2020. В настоящее время в режиме неполной занятости работают более 40 тыс. жителей ...22.01.2014 В 2013 году о массовом высвобождении сотрудников заявили 77 предприятий Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2014. В 2013 году о массовом высвобождении сотрудников заявили 77 предприятий Свердловской ...17.05.2010 Директором Департамента государственной службы занятости населения Свердловской области назначен Дмитрий Антонов
УрБК, Екатеринбург, 17.05.2010. Указом Губернатора Свердловской области от 12 мая 2010 года № 428-УГ Дмитрий Антонов ...