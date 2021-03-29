В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ городского УМВД России.



В полицию обратилась 67-летняя жительница Екатеринбурга, которая рассказала, что ей позвонил незнакомый мужчина с номера, начинающегося на «495». Он представился сотрудником банка и сообщил ей о якобы несанкционированных попытках оформления кредита на ее имя. Затем женщину связали с «сотрудником силовых ведомств», который убедил потерпевшую следовать всем указаниям «банковских консультантов».



После этого женщине позвонила неизвестная, которая сообщила, что злоумышленники взломали счета пенсионерки и нужно как можно скорее снять все средства и перевести на «безопасные счета». В итоге женщина закрыла в нескольких банках все вклады и перевела деньги на указанные счета. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 5,3 млн руб.



По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».