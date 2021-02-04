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Вчера, 14:03

Вход в Шарташский лесопарк в Екатеринбурге сделают платным с 2031 года

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление об установлении размера платы за посещение особо охраняемых природных территорий на Среднем Урале. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации региона.

В постановлении говорится, что с 1 января 2031 года посещение Шарташского лесного парка в Екатеринбурге станет платным.

Стоимость одного посещения составит 0,5% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

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