В Екатеринбурге одобрили проект благоустройства бульвара на ЖБИ

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2021. Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга одобрил эскизный проект благоустройства бульвара на улице Владимира Высоцкого «Каменная река».



Как сообщает пресс-служба горадминистрации, документацию разработало архитектурное бюро Isaev architeсts. Зона отдыха в проекте обозначена как центр притяжения для жителей микрорайона ЖБИ.



«Будущий бульвар, согласно представленной визуализации проекта, будет поделен на несколько зон. Военно-патриотическая, расположенная вдоль улицы Высоцкого, будет включать в себя экспозицию военной техники, флагшток, плац и ракету для детского активного отдыха», — говорится в сообщении.



Также предлагается разместить зону для спокойного отдыха, со скамейками и столиками, и площадку для активного времяпрепровождения, которая включает в себя тренажеры, качели и детские игровые комплексы. Кроме того, планируется обустроить особую зону отдыха с шезлонгами и гамаками — «Долину холмов». Также проект предполагает масштабное озеленение территории с высадкой яблонь, черемухи, кленов и берез и установку освещения для комфортного отдыха в вечернее время.



Вынося решение об одобрении проекта, члены совета рекомендовали предусмотреть в эскизном плане дополнительные пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками.