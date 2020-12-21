Россия на полтора месяца приостановила авиасообщение с Турцией

Россия на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня) приостановила пассажирские авиаперелеты в Турцию и Танзанию. Соответствующее решение принял федеральный оперштаб.
Регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя регулярными рейсами в неделю.
Туристам, которые уже приобрели туры на ближайшие даты, рекомендуется временно отложить поездки. Туроператорам дали указание приостановить продажу путевок в эти две страны.
Напомним, что в последние недели в Турции фиксируют резкий рост числа заражений коронавирусом.
Ранее опасения по этому поводу высказывал президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.
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