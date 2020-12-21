Россия на полтора месяца приостановила авиасообщение с Турцией

Россия на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня) приостановила пассажирские авиаперелеты в Турцию и Танзанию. Соответствующее решение принял федеральный оперштаб.



Регулярное авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено двумя регулярными рейсами в неделю.



Туристам, которые уже приобрели туры на ближайшие даты, рекомендуется временно отложить поездки. Туроператорам дали указание приостановить продажу путевок в эти две страны.



Напомним, что в последние недели в Турции фиксируют резкий рост числа заражений коронавирусом.



Ранее опасения по этому поводу высказывал президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.