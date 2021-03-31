Президент РФ поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье

УрБК, Москва, 09.04.2021. Президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проверить обоснованность роста цен на жилье. Соответствующее заявление было сделано в ходе совещания с членами правительства по реализации посланий главы государства Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.



По словам главы государства, в среднем по стране квартиры за последний год подорожали на 12%.



«Мы с вами это обсуждаем постоянно, и мы говорили и на совещаниях об этом, указали и на проблемы роста цены. Но это не просто рост цены, а такой существенный рост... Понятно, еще когда на Дальнем Востоке подскочило, но в европейской-то части — 30-20%», — заявил В. Путин (цитата по РИА «Новости»).



Президент также отметил, что программа льготной ипотеки заметно поддержала рынок жилья. Общий объем выданных кредитов превысил 1 трлн руб.



Напомним, что программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% стартовала по поручению Владимира Путина. Она заработала в апреле прошлого года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце прошлого года российские власти продлили срок ее действия до 1 июля 2021 года. С момента запуска программы ее условия неоднократно корректировались. Так, в конце июня президент РФ Владимир Путин предложил увеличить максимальный порог кредита для российских регионов с 3 до 6 млн руб. В начале августа глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 20 до 15%.



Ранее президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева рассказывала, что по итогам 2020 года квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в среднем подорожали на 14%, на вторичном — на 9%.