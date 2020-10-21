В Свердловской области сократилась доля безналичных операций по кредитным картам

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Свердловской области за последний год заметно сократилась доля безналичных операций по кредитным картам. Об этом говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.



С IV квартала 2019 года по IV квартал 2020 года доля операций по кредиткам в общем объеме платежей с использованием банковских карт на Среднем Урале сократилась с 8,6% до 7,3% по количеству и с 11,4% до 9,5% — по объему.



При этом наиболее сильное снижение было зафиксировано во II квартале 2020 года. В апреле-июне прошлого года количество операций по кредитным картам в регионе сократилось на 17,5% по сравнению с предыдущим кварталом, объем — на 23%.



Во II полугодии 2020 года ситуация заметно улучшилась. Однако говорить о возвращении к докризисным уровням пока не приходится. Так, в IV квартале прошлого года число платежей по кредиткам сократилось на 3,9% по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года, объем увеличился на 1,9%. Для сравнения: по расчетным картам аналогичные показатели увеличились на 14,8% и 24,2% соответственно.