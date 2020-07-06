В Свердловской области эмитировано почти 9,5 млн банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. По итогам IV квартала 2020 года общее число банковских карт, эмитированных в Свердловской области, достигло 9 млн 479 тыс. штук. Об этом говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.



Из них 8 млн 462 тыс. — расчетные, 1 млн 017 тыс. — кредитные. За последний год соотношение этих двух сегментов не изменилось (89% и 11%).



По итогам IV квартале 2019 года на Среднем Урале насчитывалось 9 млн 030 тыс. банковских карт, из них 8 млн 057 тыс. — расчетные, 973 тыс. — кредитные.