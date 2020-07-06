В Свердловской области эмитировано почти 9,5 млн банковских карт

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. По итогам IV квартала 2020 года общее число банковских карт, эмитированных в Свердловской области, достигло 9 млн 479 тыс. штук. Об этом говорится в материалах Уральского ГУ Банка России.
Из них 8 млн 462 тыс. — расчетные, 1 млн 017 тыс. — кредитные. За последний год соотношение этих двух сегментов не изменилось (89% и 11%).
По итогам IV квартале 2019 года на Среднем Урале насчитывалось 9 млн 030 тыс. банковских карт, из них 8 млн 057 тыс. — расчетные, 973 тыс. — кредитные.
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. По состоянию на 1 апреля 2020 года в Свердловской области было выпущено более 8,8 млн ...20.08.2014 Клиенты ОАО «Сбербанк России» могут столкнуться с перерывами в обслуживании банковских карт
УрБК, Москва, 20.08.2014. В ночь с 20 на 21 клиенты Сбербанка могут столкнуться с временными трудностями в обслуживании ...11.09.2013 Почти 60% россиян являются обладателями банковских карт
УрБК, Москва, 11.09.2013. Пользователями банковских карт в настоящее время являются 58% россиян, еще 10% хотели бы ...26.08.2011 Более 98% банковских карт, выданных на территории Тюменской области, приходится на платежные системы Visa International и Master Card
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2011. Количество банковских карт, выданных на территории Тюменской области (с учетом ...24.02.2010 Свердловская область вошла в тройку регионов — лидеров по количеству эмитированных пластиковых банковских карт
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2010. Свердловская область является лидером по количеству эмитированных пластиковых карт ...