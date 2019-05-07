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ФАС возбудит дело из-за нарушений при проведении госзакупок на ремонт дороги в Челябинске

УрБК, Челябинск, 08.04.2021. Управление ФАС по Челябинской области намерено возбудить дело из-за нарушений, допущенных при проведении госзакупок на ремонт дорог в столице Южного Урала.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идет о двух тендерах на общую сумму 287 млн руб. Контракты планировалось заключить в рамках исполнения проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Однако АО «ДСУ-5» подало жалобу на недопустимые условия, прописанные в условиях госзакупок.

В частности, заказчик требовал наличия у подрядчика производственных мощностей (асфальтобетонный завод), что было отнесено к нестоимостным критериям. Кроме того, в документации отсутствовала информация относительно определения лучших условий исполнения контракта по данному показателю. Таким образом, в областном управлении ФАС согласились с мнением заявителя о наличии нарушений при размещении лотов.

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