ГИБДД провоцирует парковочный хаос

Неправильно припаркованные автомобили парализуют движение на улицах Екатеринбурга. Дорожные знаки «Остановка запрещена» не мешают водителям парковать машины прямо на проезжей части в центре города.



Например, недисциплинированные автолюбители привыкли использовать в качестве парковки проезжую часть улицы Малышева. Благодаря этому и без того узкая по современным меркам дорога с интенсивным трафиком еще больше теряет пропускную способность.







Точно такую же ситуацию можно наблюдать и на других центральных улицах Екатеринбурга: Куйбышева, Радищева, а также на улице 8 Марта, особенно в районе бизнес-центра «Саммит», где по вечерам выстраивается целая очередь из припаркованных с нарушениями авто.



Аналогичная ситуация складывается и на окраинах, где припаркованные автомобили занимают обочины трасс, обозначенные знаками «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».







Проблема стала настолько острой, что уральский профсоюз транспортников направил губернатору Евгению Куйвашеву обращение с просьбой заняться проблемой с подъездом общественного транспорта к остановкам. По словам авторов письма, площадки для посадки пассажиров нередко оказываются заняты посторонним транспортом. Отмечается, что с этой проблемой ежедневно сталкиваются водители автобусов и троллейбусов в Екатеринбурге.



Отдельно говорится, что на протяжении текущего года профсоюз уже направлял жалобы в городское отделение ГИБДД. В частности, транспортники предлагали установить камеры видеофиксации (как на выделенных полосах). В Госавтоинспекции письмо профсоюза по факту проигнорировали.







Такая позиция ведомства, обязанного обеспечить нормальное движение на дорогах, является не исключением, а нормой. Наблюдатели отмечают крайне пассивную позицию ГИБДД, которая в последние годы практически игнорирует неправильно припаркованные автомобили не только в отдаленных районах, но и на центральных улицах Екатеринбурга.



Еще несколько лет назад городские службы автоэвакуации вывозили на штрафстоянки по 400-600 автомобилей в неделю, в месяц эта цифра могла приближаться к 5 тысячам.



«Облавы» на неправильно припаркованные машины были настолько рутинным мероприятием, что выработали у автолюбителей города привычку не оставлять машину в неположенном месте. Но в последние годы эта практика полностью в силу различных причин — прежде всего, организационного характера — полностью сошла на нет. Сегодня эвакуация неправильно припаркованной машины стала редким, чуть ли не уникальным явлением. А отсутствие неотвратимости наказания привело к привычке оставлять машины в неположенных местах безо всякого страха.







И, судя по всему, изменений в этой ситуации ждать не приходится. УрБК направил официальный запрос в ГИБДД с просьбой разъяснить причины, по которым в Екатеринбурге фактически свернута практика эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. Ответ поражает.



«Выставление нарядов дорожно-патрульной службы на территории города Екатеринбурга осуществляется с учетом анализа дорожно-транспортной обстановки. Работа сконцентрирована на наиболее сложных участках автодорог и направлена, прежде всего, на обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий. Эвакуация транспортных средств на территории Екатеринбурга осуществляется при непосредственном выявлении должностным лицом правил остановки или стоянии и наличии оснований к задержанию транспортного средства или при получении такой информации от граждан».



При переводе с бюрократического на русский этот ответ фактически означает следующее: руководство ГИБДД не считает, что неправильно припаркованные автомобили являются «серьезной проблемой», решение которой влияет на «обеспечение безопасности дорожного движения, снижение количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий», и потому занимается ее решением в последнюю очередь.







При этом часть задач в открытую предлагается переложить на граждан, которые должны, судя по всему, самостоятельно фиксировать нарушения, сообщать о них в ГИБДД и ждать реакции. Если она, конечно, последует.



В то же время руководство ГУ МВД России по Свердловской области открыто признается, что служба не собирается заниматься эвакуацией неправильно припаркованных автомобилей, так как прибыль от этого получает коммерческая организация, а своих эвакуаторов у ГИБДД просто нет.



Так, на заседании регионального Законодательного собрания, посвященном проблеме неправильных парковок, руководитель областного полицейского главка Александр Мешков прямо заявил, что ГИБДД отказывается от работы с частными компаниями.



«Мы внесли предложение администрации города, что не будем работать с частными компаниями, а только с муниципальными организациями. Предложили им создать организацию, которая будет муниципальной и будет заниматься эвакуацией, и мы окажем ей поддержку. Частные компании просят нас, чтобы мы выделяли им сопровождение, но зачем нам, деньги идут им, а не в бюджет», — сказал А. Мешков.



Учитывая, что городской службы эвакуации в Екатеринбурге нет, и появление ее не только не планируется, но и не предусмотрено никакими документами, неправильно припаркованные автомобили с улиц города в ближайшие годы никуда не исчезнут, а транспортная ситуация будет только ухудшаться. Своим бездействием ГИБДД провоцирует в Екатеринбурге парковочный хаос.