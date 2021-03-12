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Сегодня, 15:03

Рост цен на авиаперелеты по России в апреле-июне 2021 года составил до 120%

Цены на авиабилеты на внутреннем рынке авиаперевозок во II квартале 2021 года увеличились на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервисов по подбору авиабилетов Aviasales, «Туту.ру», Кupibilet и OneTwoTrip.

Больше всего подорожали билеты с вылетом в апреле-июне из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск, Чебоксары. В частности, стоимость авиаперелета из Сочи в Екатеринбург во II квартале 2021 года увеличилась на 35%.

По словам замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Александра Гущина, увеличение цен на билеты связано с ростом основных статей расходов, низкой рентабельностью сектора и накопленными убытками за 2020 год.

Представитель Минтранса сообщил изданию, что не знаком с методикой оценки агрегаторами цен на авиабилеты, поэтому прокомментировать их подорожание не может.

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