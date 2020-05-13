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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поручил изыскать дополнительные средства на обновление дорожной разметки

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился изыскать дополнительные средства на нанесение дорожной разметки с применением термопластика. Об этом градоначальник написал на своей странице в Instagram.

«Каждый день езжу по улицам города. Разметки у нас нет практически нигде. Во многом из-за отсутствия разметки растет количество аварий на дорогах. Эту ситуацию буду кардинально менять. Дал поручение найти дополнительные средства для решения проблемы. Главное для нас — безопасность горожан», — написал А. Орлов.

Глава города также отметил, что работы по нанесению дорожной разметки будут синхронизированы с другими дорожными работами в Екатеринбурге.

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