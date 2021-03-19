На Среднем Урале цены на капусту за неделю выросли на 2,92%

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. С 22 по 29 марта 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на свежую белокочанную капусту выросли на 2,92% (до 22,58 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



Помимо этого, выросли цены на лук репчатый (на 2,63%, до 30,83 руб. за кг), картофель (на 2,59%, до 36,09 руб. за кг), колбасу полукопченую и варено-копченую (на 2,3%, до 565,75 руб. за кг), вермишель (на 1,98%, до 112,62 руб. за кг), муку пшеничную (на 1,5%, до 46,08 руб. за кг), карамель (на 1,41%, до 242,31 руб. за кг), а также на творог жирный (на 1,34%, до 372,04 руб. за кг).



В то же время, согласно данным ведомства, за неделю значительнее всего снизились цены на свежие огурцы (на 8,98%, до 130,04 руб. за кг), яблоки (на 1,19%, до 115,94 руб. за кг), а также на свежие помидоры (на 1,07%, до 176,08 руб. за кг).