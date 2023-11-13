На Среднем Урале свежие помидоры за неделю подорожали на 10%

УрБК, Екатеринбург, 13.11.2023. С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...04.08.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали мясные консервы для детского питания
С 22 июля по 1 августа 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на мясные консервы для детского ...07.07.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали огурцы
С 24 июня по 1 июля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,2%, до ...02.06.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожал картофель
С 20 по 27 мая 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на картофель (на 8,77%, до 66,25 руб. ...28.04.2022 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 15 по 22 апреля 2022 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 6,67%, до ...