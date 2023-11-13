На Среднем Урале свежие помидоры за неделю подорожали на 10%

С 30 октября по 7 ноября в Свердловской области значительнее всего выросли цены на свежие помидоры (на 10,31%, до 198,52 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.



За указанный период, согласно статистике, также выросли цены на свежие огурцы (на 8,35%, до 103,65 руб. за кг), пшеничную муку (на 4,26%, до 49,06 руб. за кг), творог (на 4,19%, до 394,52 руб. за кг), сухие молочные смеси для детского питания (на 2,65%, до 1 тыс. 176,45 руб. за кг), а также на полукопченую и варено-копченую колбасу (на 2,57%, до 635,39 руб. за кг).



Заметнее всего за неделю снизились цены на картофель (на 3,55%, до 20,85 руб. за кг), яблоки (на 2,96%, до 119,34 руб. за кг), мясные консервы для детского питания (на 2,25%, до 1 тыс. 035,21 руб. за кг), а также на бананы (на 1,59%, до 152,53 руб. за кг).